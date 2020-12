Corona-Zahlen in NRW steigen weiter leicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter leicht an. Nach den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen landesweit bei 147,5. Am Dienstag waren es 146,4, am vergangenen Mittwoch lag der Wert bei 137,7. Innerhalb von 7 Tagen haben sich in NRW nach den Zahlen vom Mittwoch 26 478 Menschen angesteckt.

Von dpa