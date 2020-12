BVB holt CL-Gruppensieg: 2:1 in St. Petersburg

Mit den Dortmundern zog Lazio Rom in die K.o.-Runde ein. Den Italienern reichte am Abend ein 2:2 (2:1) gegen den FC Brügge, der nach der Gelb-Roten Karte gegen Eduard Sobol ab der 39. Minute in Unterzahl spielen musste. Die Belgier spielen als Gruppendritter vor Zenit nach dem Jahreswechsel in der Europa League weiter.

In St. Petersburg trafen vor rund 16 000 Zuschauern im auf 15 Grad aufgeheizten Stadion Lukasz Piszczek (68. Minute) und Axel Witsel (78.) zum verdienten BVB-Sieg. Sebastian Driussi (16. Minute) hatte die Russen zuvor in Führung gebracht.