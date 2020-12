Maskenkontrolle in der Bahn: 958 Verstöße in sieben Stunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei Kontrollen in Bahnen haben Polizei und Ordnungsämter 958 Verstöße gegen die Maskenpflicht entdeckt. Rund 250 Kontrolleure seien am Montag sieben Stunden lang auf neun Strecken und Bahnhöfen unterwegs gewesen, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. Wer gegen die Maskenpflicht verstoßen hat, muss mit einem Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt rechnen.