Moukoko nicht in BVB-Startelf: Reus kehrt zurück

St. Petersburg (dpa) - Borussia Dortmund startet ohne Jungstar Youssoufa Moukoko in das letzte Vorrundenspiel der Champions League bei Zenit St. Petersburg. Obwohl neun Profis fehlen, gehört der 16 Jahre alte Angreifer nicht zur ersten Elf des Fußball-Bundesligisten für die Partie am Dienstagabend (18.55 Uhr/DAZN). Sollte Moukoko eingewechselt werden, wäre er der jüngste Profi der Champions-League-Historie. Kapitän Marco Reus und der Belgier Thorgan Hazard kehren in die Startelf zurück. Im Vergleich zur vergangenen Partie des BVB in Frankfurt (1:1) nahm Trainer Lucien Favre sechs Änderungen vor. Im Tor steht Marwin Hitz.

Von dpa