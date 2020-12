Erling Haaland mit Preis seiner Heimatprovinz ausgezeichnet

Oslo (dpa) - BVB-Stürmer Erling Haaland ist in seiner norwegischen Heimat mit einem Lokalpreis ausgezeichnet worden. Der 20-Jährige bekam am Dienstag als bislang jüngster Preisträger überhaupt den Bragd-Preis der Provinz Rogaland zugesprochen. «Du hast eine abenteuerliche Reise und Entwicklung gehabt, aus Byrne zum Großverein in Deutschland. Wir sind unglaublich stolz, dass du aus Rogaland kommst», sagte die politische Vorsitzende der Provinz, Marianne Chesak, als sie dem Profi von Borussia Dortmund per Videokonferenz zu der Auszeichnung gratulierte. «Du bist ein fantastischer Botschafter für Rogaland und für den Fußball.»

Von dpa