Mönchengladbach weiter mit Personalsorgen: Hoffen auf Elvedi

Mönchengladbach (dpa) - Die Personalsorgen in der Abwehr von Borussia Mönchengladbach haben sich vor dem Endspiel ums Weiterkommen in der Fußball-Champions-League bei Real Madrid nicht wesentlich entspannt. Nico Elvedi stand zwar am Dienstag beim Abschlusstraining in Mönchengladbach mit auf dem Platz und flog anschließend auch mit nach Madrid, ein Einsatz des Innenverteidigers aus der Schweiz ist nach dessen Muskelverletzung aber noch unklar. «Bei ihm müssen wir jetzt mal sehen, wie es ihm dann geht», sagte Trainer Marco Rose am Rande der Einheit.

Von dpa