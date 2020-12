Allgemeinbildende Schulen insgesamt hatten im Schnitt rund 24 Schulkinder pro Klasse. Auf eine Vollzeit-Lehrerstelle kamen rund 13 Schulkinder. In die Berechnung gingen die Klassengrößen der Oberstufen und Weiterbildungskollegs sowie von anderen berufsbildenden Schulen nicht mit ein.

An Gesamt- und Realschulen waren die Klassen im Schuljahr 2019/2020 mit im Schnitt rund 27 Kindern am größten. Ein Vollzeit-Lehrer unterrichtete an diesen Schulformen auch die meisten Schulkinder (16,1).

Im Vergleich dazu war die Klassengröße an Förderschulen der Primar- und Sekundarstufe I mit rund 11 Schulkindern wie auch die Auslastung pro Lehrer (5,5) am niedrigsten. Die Anzahl der Kinder pro Klasse hat sich im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 kaum verändert. Wie viele Schüler pro Vollzeit-Lehrerstelle unterrichtet werden, wurde in diesem Jahr laut einer Sprecherin zum ersten Mal ausgewertet.