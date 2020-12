Zusätzliche Landesgelder für Schienenverkehr im Gespräch

Daneben sähen die Pläne den Umbau von 14 Bahnhöfen in NRW vor. Das Gesamtvolumen umfasse knapp 49 Millionen Euro, die Hälfte davon wolle das Land stemmen. Das Ministerium will zudem stärker an Bundesmittel herankommen. Dafür seien mehr durchgeplante Projekte erforderlich. Um sich ausreichend vorzubereiten, seien deshalb 7,5 Millionen Euro zusätzlich im Haushaltsplanentwurf für 2021 vorgesehen. Ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums bestätigte, dass die Kabinettsvorlage zusätzliche Mittel in Höhe von über 100 Millionen Euro vorsieht.