Corona: Kitas können Betreuung um sechs Stunden mindern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei coronabedingten Personalengpässen sollen Kitas nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf den Betreuungsumfang mindern dürfen. Dies sei «als ultima ratio» um bis zu sechs Stunden wöchentlich möglich, heißt es in einem Entwurf zu «Kindertageseinrichtungen im Pandemiebetrieb», der der dpa vorliegt. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) will am Dienstag (12.30 Uhr) über Einzelheiten informieren.

Von dpa