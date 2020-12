259 Verstöße in drei Stunden bei Maskenkontrollen entdeckt

Die 259 Fälle zeigten aber auch, dass Überprüfungen weiter wichtig seien. «Wenn sich alle an die Regeln halten, ist Bahnfahren auch in Corona-Zeiten eine sichere Sache», betonte Wüst in der Zwischenbilanz zu der bis zum Montagabend geplanten Kontrollaktion. Wer in NRW in Bussen, Bahnen oder Bahnhöfen und an Bahnsteigen oder Haltestellen Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss mit 150 Euro Bußgeld rechnen.

Bundesweit nahmen Bahnbetreiber, Ordnungsämter und Bundespolizei die Schwerpunktkontrollen im Bereich des Nah- und Fernverkehrs auf der Schiene vor. Bei einer Kontrollaktion am 24. November waren innerhalb eines Tages 805 Verstöße registriert worden, drei Monate zuvor waren es noch 1707 Verstöße, hatte das NRW-Verkehrsministerium mitgeteilt.