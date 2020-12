Mann bei Bergungsaktion auf Autobahn angefahren

Köln (dpa/lnw) - Ein 41-Jähriger hat nach einer Panne auf der Autobahn sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen schieben wollen und ist dabei schwer verletzt worden. Eine Frau (39) fuhr auf der Autobahn 559 bei Köln mit ihrem Wagen während der Aktion auf das Pannenfahrzeug auf, wie die Polizei am Montag berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann am späten Sonntagnachmittag in der Dämmerung zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.

Von dpa