Fünf Kilometer lange Diesel-Spur: Leck im Lkw-Tank

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Lastwagen mit einem Leck im Tank hat in Düsseldorf eine rund fünf Kilometer lange Diesel-Spur hinterlassen und einen fünfstündigen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Zunächst riefen am Montagmorgen mehrere Bürger bei der Feuerwehr an, dann meldete sich auch der Lkw-Fahrer, nachdem er einen rund 20 Zentimeter langen Riss an einem seiner zwei Tanks bemerkt hatte, wie die Einsatzkräfte berichteten.

Von dpa