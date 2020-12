Verfolgungsfahrt durch Ruhrgebiet: Auto rammt Streifenwagen

Dortmund/Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einer Flucht durch das nordöstliche Ruhrgebiet hat ein Autofahrer einen Streifenwagen gerammt. Ein Polizist wurde verletzt, wie die Polizei am Montag über den Vorfall von Sonntagmorgen mitteilte. Einer Autobahnstreife war auf der Autobahn 2 bei Dortmund ein Fahrzeug aufgefallen, dessen Fahrer in Schlangenlinien und mit unsicherem Fahrstil unterwegs war. Statt auf Anhaltezeichen zu reagieren, sei der Fahrer mit bis zu 200 Stundenkilometern in Richtung Westen davongerast.

Von dpa