Glühweinwanderungen: Ordnungsämter sollen kontrollieren

Am Wochenende war die Kritik am Glühweinausschank auf den Straßen lauter geworden. Viele Bars und Gastronomen haben mittlerweile einen Außer-Haus-Verkauf eingerichtet. Im Internet findet man Tipps für sogenannte Glühweinwanderungen von Ausschank zu Ausschank. Das provoziert in Augen von Kritikern aber Menschenansammlungen.

Rechtlich gesehen seien Glühweinwanderungen durchaus erlaubt, erklärte das Gesundheitsministerium. Teilnehmer müssten sich aber an die Abstandsregelungen halten. Während der ganzen Wanderung dürften nur Mitglieder aus maximal zwei Haushalten zusammen sein. Im Umkreis von 50 Metern rund um die Ausgabestelle dürfe auch nicht getrunken werden. «Da, wo diese Vorgaben beachtet werden, bestehen keine Bedenken gegen die Angebote», so eine Sprecherin.