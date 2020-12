SPD fordert strengen Verbotskurs für Silvesterfeiern in NRW

Die Ministerpräsidenten müssten sich in den nächsten Tagen erneut mit der Kanzlerin treffen, um die bisherigen Regeln auf den Prüfstand zu stellen, forderte der Oppositionsführer. In Kommunen mit hohem Inzidenzwerten müsse es sofort Wechselunterricht geben.

Bayern mache wieder einmal vor, wie man mit der Pandemie umgehen könne, sagte Kutschaty. Der Landtag in München wird an diesem Dienstag unter anderem über strengere Regeln in Schulen entscheiden: So sollen ab Klassenstufe acht die Klassen überall geteilt werden und in Wechselunterricht übergehen. Zudem sollen in Bayern nach dem Willen des Landeskabinetts die bisher für Silvester geplanten Lockerungen gekippt und eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner eingeführt werden.