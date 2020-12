Laster fährt gegen Baum und kippt um: Fahrer schwer verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist auf der Bundesstraße 1 (B1) bei Dortmund in Richtung Bochum ungebremst gegen einen Baum gefahren und umgekippt. Wie die Polizei in Dortmund mitteilte, wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich demnach am Montagmorgen gegen 2.35 Uhr.

Von dpa