Uerdingens Präsident Ponomarev will am Saisonende aufhören

Düsseldorf (dpa) - Der Präsident und Investor Mikhail Ponomarev wird sein Engagement beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen beenden. Dies bestätigte der Club der Deutschen-Presse-Agentur am Sonntagabend, nachdem «Rheinische Post» und «Westdeutsche Zeitung» darüber berichtet hatten. Der 46-jährige, der seit fast fünf Jahren bei den Krefeldern als Investor und Clubchef mehrere Millionen in den Verein investiert hat, will spätestens am Saisonende auch als Präsident aufhören.