Umfrage: Verbraucher möchten mehr regionale Lebensmittel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen wünschen sich beim Einkauf mehr Lebensmittel aus der Region. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der NRW-Landesregierung ergeben. Und je älter die Befragten sind, desto größer ist die Nachfrage, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom Sonntag. Bei den Menschen ab 55 Jahren wünschen sich 79 Prozent eine größere Vielfalt bei regionalen Produkten, in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es 67 Prozent.

Von dpa