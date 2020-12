Späte Gegentreffer steigern Frust beim MSV Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg gerät im Abstiegskampf in der 3. Fußball-Liga immer stärker unter Druck. «In unserer Situation ist egal, welcher Gegner kommt. Wir müssen punkten», sagte MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp nach dem mittlerweile achten Spiel in Serie ohne Sieg. Insbesondere das 2:2 (1:0) am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern, bei dem der MSV bis zur 89. Minute 2:0 geführt hatte und in der Schlussphase zwei Gegentreffer kassierte, brachte dem früheren Bundesligisten eine Menge Frust. «Wir haben eine Riesenchance verpasst, dreifach zu punkten. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das müssen wir sehr schnell abhaken», meinte Stoppelkamp.

Von dpa