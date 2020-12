Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Neuss sind vier Menschen schwer verletzt worden - darunter auch ein Baby. Ein 37-Jähriger sei mit seinem Auto aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort in einen anderen Wagen geprallt, teilte die Polizei mit. In dem entgegenkommenden Wagen saßen ein 33-Jähriger, eine 31-Jährige und ihr zehn Monate altes Kind. Alle wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch er wurde am Samstagnachmittag schwer verletzt.

Von dpa