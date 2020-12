Bielefeld beendet Negativserie gegen harmlose Mainzer

Für die Rheinhessen gab es nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage dagegen wieder einen herben Dämpfer. Mainz gelang durch den eingewechselten Kevin Stöger (82.) nur noch der Anschluss. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte fiel mit nur fünf Punkten hinter Bielefeld zurück auf einen direkten Abstiegsplatz.

Am kommenden Wochenende hat der FSV erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Duell gegen den 1. FC Köln die Chance auf Wiedergutmachung. Für Bielefeld war das Spiel gegen Mainz Auftakt einer Serie von wichtigen Partien in Freiburg, gegen Augsburg und auf Schalke. «Uns ist schon bewusst, dass die nächsten Spiele bis Weihnachten extrem wichtig sind», sagte Bielefelds Sportchef Samir Arabi, der diese Gegner als direkte Konkurrenten im Kampf gegen den direkten Wiederabstieg ausgemacht hat.

Gegen bessere Teams lief es bislang nicht gut für die Arminia, die beim 1:2 in Leipzig zuletzt indes auch Pech hatte. Am Samstag aber lief von Beginn an einiges zugunsten Bielefelds. Der FSV begann nach drei Spielen ohne Niederlage in Serie schwungvoller, verpassten aber bei zwei herausragenden Chancen von Torjäger Jean-Philippe Mateta die mögliche Führung. Bielefelds Torhüter Stefan Ortega rettete aber beide Male stark gegen den Franzosen (12./16.). In der Folge wurden die mit nur vier Punkten aus neun Spielen historisch schlecht in die Saison gestarteten Ostwestfalen aber mutiger und besser. Prietl gelang nach einer halben Stunde das erste Tor der Bielefelder in der ersten Halbzeit in dieser Saison.

Glück hatte das Neuhaus-Team dabei auch. Der Schuss des 29 Jahre alten Österreichers wurde vom Mainzer Alexander Hack unhaltbar abgefälscht. Hernach benötigten die Arminen kein Glück mehr. Bielefeld wurde stärker, selbstbewusster und sicherer. Doan gelang noch vor der Pause sehenswert sein zweites Saisontor zur verdienten 2:0-Führung. Damit war es schon früh dahin mit dem Mainzer Vorhaben, zum ersten Mal in dieser Spielzeit zu null zu spielen. Mit nun 26 Gegentoren haben die Rheinhessen die zweitschlechteste Defensive der Liga. Nur Schlusslicht Schalke 04 ist mit bislang 28 Gegentreffern schlechter.

In der zweiten Halbzeit ging auch in der Offensive ohne den verletzten Levin Öztunali zunächst wenig für die Gäste. Lichte versuchte es noch einmal mit einem Dreifach-Wechsel nach einer Stunde und mehr Impulsen für den Angriff. Der dabei eingewechselte frühere Düsseldorfer Stöger besorgte noch den Anschluss, mehr gelang aber nicht mehr.