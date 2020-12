Negativrekord für Köln, Rekord für Wolfsburg

Köln (dpa) - Auch mit der jüngsten Startelf seit fast 54 Jahren und einem Tor wie einst Lukas Podolski hat der 1. FC Köln seine schwarze Heimserie nicht beendet. Eine Woche nach dem 2:1-Coup bei Borussia Dortmund kamen die Kölner trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg und blieben damit in ihrer 49. Saison in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal in elf Heimspielen in Folge sieglos. Wolfsburg stellte im 24. Erstliga-Jahr dagegen mit zehn Spielen ohne Niederlage zum Saisonstart einen positiven Vereinsrekord auf.

Von dpa