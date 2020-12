Streich: Gladbacher Erfolgserlebnis wäre besser gewesen

Freiburg (dpa) - Freiburgs Trainer Christian Streich wäre ein Sieg oder wenigstens ein Remis von Borussia Mönchengladbach unter der Woche in der Champions League lieber gewesen. «Dann wären sie vielleicht ein bisschen weniger hungrig», sagte Streich vor dem Bundesliga-Spiel gegen die Gladbacher am Samstag bei Sky. Die Borussia hatte am Dienstag gegen Inter Mailand mit 2:3 verloren, am Mittwoch steht das abschließende Gruppenspiel in der Königsklasse bei Real Madrid an.

Von dpa