Unbekannte werfen Eisenstange auf Straße: Mordverdacht

Münster (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Münster eine Eisenstange von einer Brücke auf eine Straße geworfen und einen 28 Jahre alten Autofahrer gefährdet. Eine Mordkommission ermittle nun, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Der Mann war den Angaben zufolge am Freitagabend auf einer Umgehungsstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Von einer Fußgängerbrücke hätten die Unbekannten dann die zwei Meter lange Eisenstange geworfen. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Von dpa