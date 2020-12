Laschet unterstützt Haseloff: Keine Zusammenarbeit mit AfD

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich in der Koalitionskrise von Sachsen-Anhalt hinter seinen Kollegen Reiner Haseloff (beide CDU) gestellt und erneut jeder Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage erteilt. «Mit einer radikalen Rechtspartei darf es keinerlei Zusammenarbeit geben. Die AfD kann niemals politischer Partner sein. Es gibt Momente, in denen eine klare Haltung gefragt ist», sagte Laschet, der auch stellvertretender Chef der Bundes-CDU ist und für das Amt des Parteivorsitzenden kandidiert, am Freitag auf Anfrage der dpa.

Von dpa