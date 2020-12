Mann attackiert Mitarbeiterin eines Bestattungsunternehmens

Hagen (dpa/lnw) - Ein 81-jähriger Mann hat in Hagen die Mitarbeiterin (70) eines Bestattungsunternehmens mit einem Schälmesser attackiert und leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Morgen in das Ladenlokal gekommen und hatte sich zunächst mit der Frau gestritten. Dann griff er sie mit dem Messer an. Die 70-Jährige stürzte zu Boden, wehrte sich mit einem Stuhl. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort vorläufig fest. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht.

Von dpa