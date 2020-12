Regierung zu Masken-Streit: Viele Unternehmen kontaktiert

Düsseldorf (dpa) - In der Debatte um einen Millionen-Auftrag für die Modefirma van Laack über Corona-Schutzausrüstung hat die NRW-Landesregierung neue Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen. Sowohl Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als auch weitere Mitglieder der Landesregierung hätten persönlich Gespräche mit mehreren Unternehmen geführt, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag. Dies habe Laschet auch nach der Kabinettssitzung am Dienstag erläutert.

Von dpa