Düsseldorf (dpa/lnw) - Zu der «Querdenker»-Kundgebung am kommenden Sonntag in Düsseldorf erwarten die Veranstalter nur noch rund 1000 Teilnehmer. Ursprünglich hatten sie die Zahl von 20 000 genannt. Im Aufruf ist von einer «Masken-Lüge» die Rede. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind mehrere Gegendemonstrationen angemeldet.

Von dpa