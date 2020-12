«Volle Kanne»: Nommsen verdrückt ein paar Abschiedstränen

Düsseldorf (dpa) - Moderator Ingo Nommsen hat sich nach 20 Jahren von seinem Publikum beim ZDF-Vormittagsmagazin «Volle Kanne» verabschiedet. Er gehe mit einem weinenden Auge, freue sich aber auch auf neue Projekte, sagte der 49-Jährige am Freitag in der live aus Düsseldorf übertragenen Sendung. Was genau er nun vorhat, verriet er nicht. «Es ist manchmal Zeit, eben eine Tür zuzumachen, damit neue aufgehen (...», sagte Nommsen. Sein Podcast «Nonstop Nommsen ... macht Laune» laufe jedenfalls weiter. Außerdem schreibe er gerade sein zweites Buch und wolle er nächstes Jahr wieder Bühnenauftritte haben.

Von dpa