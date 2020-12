Aktion mit bunt leuchtenden Treckern in NRW vor Nikolaus

Lüdenscheid (dpa) - Landwirte wollen an diesem Samstag mit Hunderten bunt beleuchteten Treckern in vielen Teilen von NRW für kleine Lichtblicke in der Pandemie sorgen. Die bundesweite Aktion einen Tag vor Nikolaus und dem zweiten Advent steht unter dem Motto «Ein Funke Hoffnung». Veranstalter ist das Bündnis «Land schafft Verbindung», das deutschlandweit mit gut 1000 teilnehmenden Traktorfahrern rechnet, wie Sprecher Dirk Andresen am Freitag auf dpa-Anfrage sagte.

Von dpa