Zehnjähriger will Auto der Eltern umparken: Unfall

Oberhausen (dpa) - Ein Zehnjähriger mit ausgeprägtem Ordnungssinn hat in Oberhausen versucht, das Auto seiner Eltern umzuparken und damit einen Unfall verursacht. Der Junge war laut Polizei der Meinung, dass der Wagen in der Parklücke an der falschen Stelle stand - er wollte ein kleines Stück zurücksetzen. Der Junge habe den Autoschlüssel der Eltern genommen, die Sitzerhöhung für Kinder auf den Fahrersitz gelegt und sei losgefahren, berichtet die Polizei. Leider erwischte er dabei den ersten Gang statt des Rückwärtsgangs und stieß mit dem vor ihm geparkten Wagen zusammen. Der Zehnjährige sei sichtlich geschockt gewesen, hieß es, er blieb aber unverletzt.