Werner erwartet gegen Bochum Duell auf Augenhöhe

«Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison und wollen die Platzierung nicht überbewerten», sagte Werner auf die Frage, wohin der Weg die Störche in der Zweitliga-Tabelle denn noch führen könnte. «Wir sollten eher auf das Spiel schauen, als auf die Tabelle, und wollen über ein gutes Ergebnis oben dabeibleiben. Das ist Motivation genug», betonte der Coach.

In der richtungsweisenden Partie könnte es ein bis zwei Veränderungen in der Kieler Startelf geben. Zum einen stellen die Abwehrspieler Phil Neumann nach abgesessener Sperre und Marco Komenda nach einer auskurierten Fußverletzung Optionen dar. Auf der anderen Seite droht im Mittelfeld der Ausfall von Leistungsträger Alexander Mühling wegen einer Sprunggelenkverletzung. «Mit Alex werden wir am Spieltag noch einen letzten Test durchführen», kündigte Ole Werner an.