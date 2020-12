Bielefeld hofft auf Trendwende gegen Mainz

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld sehnt nach sieben Niederlagen in Serie eine Trendwende herbei. Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den nur einen Punkt besseren Tabellennachbarn FSV Mainz 05 rechnet sich der Vorletzte der Fußball-Bundesliga gute Chancen aus. «Es geht darum, den Turnaround hinzubekommen. Bis Weihnachten stehen für uns wichtige Wochen an», sagte Sportchef Samir Arabi am Donnerstag mit Verweis auf die kommenden Partien gegen Mainz, Freiburg, Augsburg und Schalke. «Wenn wir unseren Anspruch auf den Klassenverbleib wahren wollen, sind das die Gegner, gegen die man punkten muss.»

Von dpa