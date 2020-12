Gisdol vor Wolfsburg-Spiel: «1000 Prozent Konzentration»

Köln (dpa) - Mit den Tugenden vom Sieg in Dortmund soll dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Samstag gegen den noch ungeschlagenen Tabellenfünften VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) der nächste Coup gelingen. «Keinen Millimeter verschenken, keine Nachlässigkeiten, 1000 Prozent Konzentration», sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Mit dieser Einstellung habe sein Team am vergangenen Wochenende das überraschenden 2:1 bei Borussia Dortmund feiern können. «Die Mannschaft muss nun weiter hart arbeiten», sagte Gisdol. Wolfsburg sei ein Gegner auf einem «Top-Niveau», der aber gegen Werder Bremen (5:3) auch drei Tore zugelassen habe.

Von dpa