Bundeswehr hilft auch in Düsseldorfer Gesundheitsämtern

Die Bundeswehr hilft nach Angaben eines Sprechers mit 1100 Soldatinnen, Soldaten und zivilen Angestellten bei der telefonischen Recherche nach Kontaktpersonen, bei mobilen Corona-Tests und auch in Krankenhäusern und einem Pflegeheim.

Demnächst könnte die Bundeswehr auch in den geplanten Impfzentren helfen. «Der Einsatz der Bundeswehr kommt insbesondere für die Registrierung der Impflinge sowie zur Unterstützung der mobil aufsuchenden Impfteams in Betracht», hieß es vergangene Woche in einem internen Papier des NRW-Gesundheitsministeriums.