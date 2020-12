Kölns Jakobs sieht Stärken in Defensive: «Liegt uns mehr»

Köln (dpa/lnw) - Nach dem überraschenden 2:1-Sieg bei Vize-Meister Borussia Dortmund wird der 1. FC Köln sein Heil in der Fußball-Bundesliga künftig wohl häufiger in einer defensiven Spielweise suchen. «In Dortmund haben wir dem Gegner den Ball gegeben und mussten nur kontern», sagte Flügelspieler Ismail Jakobs in einer Medienrunde am Mittwoch: «Vielleicht liegt uns das einfach mehr. Gegen die Bayern haben wir ja ähnlich gut gespielt.»

Von dpa