Jäger in NRW erlegen mehr Wild als im Vorjahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jäger in Nordrhein-Westfalen haben im vergangen Jagdjahr mehr Wild erlegt als in Vorjahren. Bei Rehen überstieg die Zahl der erlegten Tiere mit mehr als 105 000 erstmals die Marke von 100 000, wie das NRW-Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Außerdem wurden mehr als 7400 Rothirsche erlegt. Bei Damwild wurde mit fast 5400 Tieren der bisherige Rekord aus dem Jahr 2013/2014 (rund 4850 Tiere) überboten. Bei Wildschweinen wurde mit mehr als 64 700 Tieren der bisher zweithöchste Wert seit 2017/18 erzielt.