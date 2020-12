Missbrauch im Bistum Münster: Erste Ergebnisvorstellung

Münster (dpa/lnw) - Historiker der Uni Münster stellen heute erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu Missbrauch in der katholischen Kirche vor. Thomas Großbölting (früher Uni Münster, heute Professor in Hamburg) und Klaus Große Kracht forschen seit September 2019 zu der Frage, wie Strukturen, Amtsverständnis, Sexualmoral und intransparente Leitungsstrukturen im Bistum Münster jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch ermöglicht haben könnten. Das Zwischenergebnis und erste Thesen präsentiert die Uni Münster, die im Auftrag des Bistums an dem Projekt arbeitet, auf einer Pressekonferenz per Video.

Von dpa