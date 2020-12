Flughafen Düsseldorf kann Sanierung starten: Personalabbau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der stark unter der Corona-Pandemie leidende Düsseldorfer Flughafen will mit Einsparungen und einem kräftigen Personalabbau wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Eine außerordentlichen Gesellschafterversammlung habe dem Sanierungskonzept der Geschäftsführung zugestimmt, teilte der Airport am Dienstag mit. Ab 2021 will das Management eine jährliche Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 50 Millionen Euro erreichen. Die Hälfte dieses Betrages soll durch die Reduzierung der Personalkosten erreicht werden.

Von dpa