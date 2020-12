Energiemanager Günther verlässt Eon

Essen (dpa) - Der Energiemanager Bernhard Günther verlässt zum Jahresende den Eon-Konzern. Das teilte Eon am Dienstag mit. Der 53-Jährige war Finanzchef der von Eon übernommenen RWE-Tochter Innogy und hatte führend an der Integration von Innogy in den bisherigen Konkurrenten Eon SE mitgearbeitet. Er schätze an Günther unter anderem «seine Kämpfernatur im Umgang mit Rückschlägen und schwierigen Situationen», sagte Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen laut Mitteilung.

Von dpa