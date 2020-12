NRW-Auftrag an van Laack: Laschet wirft SPD Diffamierung vor

Düsseldorf (dpa) - In der Debatte um einen Millionen-Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung an die Modefirma van Laack über Schutzausrüstung in der Corona-Pandemie hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Landes-SPD Diffamierung vorgeworfen. «Ich halte die Unterstellungen der SPD für schäbig und unanständig», sagte Laschet am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Düsseldorf. Bei der NRW-SPD gehöre «Diffamieren zum Stilmittel», sagte Laschet. «Aber die neue Qualität jetzt ist, dass es über meine Person hinaus in meine Familie hineingeht, ohne jede Rücksichtnahme. Ich weise das entschieden zurück.»

Von dpa