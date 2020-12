Verdächtiger Weihnachtsbrief sorgt für Feuerwehreinsatz

Bochum (dpa/lnw) - Ein verdächtiger Weihnachtsbrief und Herzprobleme eines 52-Jährigen haben in Bochum für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Mann habe den Brief ohne Absender und Adressat in seinem Briefkasten gefunden, teilte die Feuerwehr in Bochum am Dienstag mit. Nach dem Öffnen des Umschlages bemerkte er die Herzprobleme und wählte den Notruf. Vorsichtshalber alarmierte die Leitstelle neben dem Rettungswagen auch einen Löschzug.

Von dpa