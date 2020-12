Van Laack: SPD-Chef sieht «Beigeschmack» in NRW-Auftrag

Düsseldorf (dpa) - Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans sieht einen «Beigeschmack» bei einem Millionen-Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung an die Modefirma van Laack über Schutzausrüstung in der Corona-Pandemie. «Es gibt in der Politik ganz wichtige Stilfragen», sagte Walter-Borjans am Dienstag in Düsseldorf. Er hatte dort an einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion teilgenommen. Selbst wenn es um die unbürokratische Beschaffung von Masken oder OP-Kitteln gehe, sollte es keinen Beigeschmack geben. «Das ist offenbar an dieser Stelle nicht ganz gelungen.»

Von dpa