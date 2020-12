Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Machtkampf um den SPD-Landesvorsitz in Nordrhein-Westfalen geht der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans nicht davon aus, dass noch ein Kandidaten-Duo den Hut in den Ring werfen könnte. Das sei «keine wahrscheinliche Option», sagte er am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa