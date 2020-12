BVB gegen Rom ohne Meunier: Can und Guerreiro fraglich

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im fünften Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom auf Thomas Meunier verzichten. Der 29 Jahre alte Außenverteidiger hat sich im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Zudem ist offen, ob Emre Can und Raphael Guerreiro eingesetzt werden können. «Emre hat einen Schlag auf das Fußgelenk bekommen. Schwer zu sagen, ob er spielen kann», sagte Trainer Lucien Favre am Dienstag. Der Portugiese Guerreiro hat nach überstandener Muskelverletzung bisher nur individuell trainiert.

Von dpa