Nächtliche Lkw-Großkontrolle an NRW-Autobahnen: 24 Verstöße

Davon waren 13 Verstöße gegen Lenk- oder Ruhezeiten, 7 Mal stellten die Spezialisten der Polizei technische Mängel wie schlecht gesicherte Ladungen fest. Vier weitere Verstöße wurden nicht weiter spezifiziert.

Reul hatte am Montagabend den Kontrollpunkt auf dem Rastplatz Stindertal bei Erkrath besucht. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Aktion. Jeder zehnte Verkehrsunfall in NRW, bei dem Menschen verletzt werden, gehe auf einen Lkw zurück. Jeder fünfzigste Lkw-Unfall mit Verletzten ende sogar tödlich. Die GdP unterstütze deshalb Reuls Plan, die Zahl der Lkw-Kontrollen zu erhöhen, teilte der Verband am Dienstag mit.