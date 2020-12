Reul besuchte am Montagabend den Kontrollpunkt auf dem Rastplatz Stindertal. Auch bei Köln hatte sich die Polizei an der Autobahn postiert. Geplant waren groß angelegten Kontrolle von Lkw und auch Reisebussen. Unter anderem sollten Lenkzeiten überprüft werden. Über Ergebnisse will das Innenministerium im Laufe des Dienstags informieren.