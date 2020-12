NRW: Rund 100 Apotheken können Corona-Impfstoff vorbereiten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund 100 der 4500 Apotheken in Nordrhein-Westfalen können den Corona-Impfstoff so vorbereiten, dass er in den Impfzentren sofort verabreicht werden kann. Diese Apotheken verfügten über die nötigen Rein- und Kühlräume und das Fachpersonal, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der «Rheinischen Post» (Dienstag). «Diese spezialisierten Apotheken sind flächendeckend in ganz NRW angesiedelt. Oft sind es Apotheken und Krankenhausapotheken, die auch Zytostatika herstellen.» Zytostatika werden vor allem zur Behandlung von Krebs eingesetzt.

