Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss vorerst auf Stürmer Goncalo Paciencia verzichten. Der 26-Jährige, der sich mit einer Knieverletzung in seine portugiesische Heimat begeben hatte, unterzog sich am Montag einem Eingriff. Das schrieb Paciencia am Montag auf Twitter. Eine genaue Diagnose und die Ausfallzeit teilte er nicht mit.

Von dpa