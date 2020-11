Nach der Insolvenz: Gerry Weber macht einen Mini-Gewinn

Halle/Westfalen (dpa) - Nach einem harten Sparkurs samt Filialschließungen ist der Modekonzern Gerry Weber wieder ganz knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im dritten Quartal 2020 sei ein Konzernergebnis von zwei Millionen Euro erzielt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Halle (Westfalen) mit. Vor einem Jahr schlug noch ein Verlust von 112 Millionen Euro zu Buche. Allerdings sind die Zahlen schwer vergleichbar: 2019 war ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden, welches am Jahresende abgeschlossen werden konnte. Die Zahl der Läden wurde durch die Insolvenz deutlich reduziert, die Mitarbeiterzahl schrumpfte ebenfalls - von 5063 im vergangenen Jahr auf 2562 in diesem Jahr.

Von dpa